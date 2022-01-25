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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hüküm bulunan İ.Ç'yi Develi'de gözaltına aldı.

İ.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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