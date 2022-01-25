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Okul gezisi faciayla bitti! Kurtarılanlardan bazıları...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okul gezisi faciayla bitti! Kurtarılanlardan bazıları...

PAKİSTAN’da Khanpur Barajı'na okul gezisine giden öğrencileri ve bir öğretmeni taşıyan bot alabora oldu. Feci olayda öğretmen hayatını kaybetti.

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Khanpur Barajı'nda içinde 33 öğrenci ve bir öğretmenin bulunduğu bot alabora oldu. Okul gezisi için botla gezintiye çıkan gruptaki öğretmen hayatını kaybetti.

Kurtarılan bazı öğrencilerin yakın bölgedeki bir hastaneye sevk edildiği fakat 4’ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Khanpur Barajı, birçok kişinin tekne gezintisi ve jet-ski gibi çeşitli aktiviteler için tercih ettiği ünlü bir turistik bölge olarak biliniyor.

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