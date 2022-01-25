BIST 1.945
DOLAR 13,48
EURO 15,21
ALTIN 800,00
HABER /  DÜNYA

ABD'de korkutan tablo: Korona kabusu geri döndü!

ABD'de korkutan tablo: Korona kabusu geri döndü!

ABD'de COVID-19 salgınında son 24 saatte 1 milyon 9 bin 261 vaka tespit edilirken, can kaybı 1974 artarak 868 bin 514'e çıktı.

Abone ol

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 9 bin 261 artarak 71 milyon 709 bin 939 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1974 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 868 bin 514'e yükseldi.

İlk sırada California var
California, 7 milyon 907 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 4 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 347 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 78 bin 798 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 78 bin 180, Florida'da ise 63 bin 763 kişi hayatını kaybetti.

ABD aşılama çalışmaları
Ülkede COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,4'üne en az bir doz, yüzde 67,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 43,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyona yakın kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 84 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yaptı' denilmişti Sarıyer'deki Balıkçı'nın sahibi gerçeği açıkladı
'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yaptı' denilmişti Sarıyer'deki Balıkçı'nın sahibi gerçeği açıkladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı
Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı
IMF 2022 için tahminini daha da aşağı çekti
IMF 2022 için tahminini daha da aşağı çekti
9 HDP'li 1 DBP'li 10 vekilin dokunulmazlığı Meclis'te
9 HDP'li 1 DBP'li 10 vekilin dokunulmazlığı Meclis'te
Fatih Dönmez 'en ucuz benzin Türkiye'de' deyince Kübra Par sustu denildi işte asıl diyalog
Fatih Dönmez 'en ucuz benzin Türkiye'de' deyince Kübra Par sustu denildi işte asıl diyalog
Meyve sebze fiyatlarını kar fena vurdu! TIR'lar giremedi
Meyve sebze fiyatlarını kar fena vurdu! TIR'lar giremedi
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Okul gezisi faciayla bitti! Kurtarılanlardan bazıları...
Okul gezisi faciayla bitti! Kurtarılanlardan bazıları...
PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı
PFDK Galatasaray ve Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı