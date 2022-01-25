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'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yaptı' denilmişti Sarıyer'deki Balıkçı'nın sahibi gerçeği açıkladı

'Ekrem İmamoğlu balık keyfi yaptı' denilmişti Sarıyer'deki Balıkçı'nın sahibi gerçeği açıkladı

İSTANBUL dün kar çilesi yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda keyif yaptığı söylenmişti. Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman isimli restoranın sahibi ziyareti doğruladı.

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İki gündür İstanbul'da süren kar yağışı ve fırtına nedeniyle megakentte hayat durma noktasına geldi. Etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle yollarda kalanlar evlerine yürüyerek dönmeye çalıştı. Ana arterlerin kilitlendiği saatlerde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı. İstanbul'da trafik durma noktasına geldiği akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Sarıyer'deki bir balıkçıya gittiği iddia edilmişti. 

Sosyal medyaya düşen fotoğraf için 'eski' iddiaları ortaya atılmış, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un bu konuda sessiz kalması kuşku yaratmıştı. Fotoğrafın çekildiği "Balıkçı Kahraman' isimli restoranın sahibi 'bende yalan olmaz' deyip gerçeği açıkladı. 

Fotoğraf dün akşam çekilmiş
Rezervasyonun bir ay önce yapıldığını fotoğrafın da dün akşam çekildiğini söyleyen restoran sahibi "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben" diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti. CHP'ye yakın gazeteci Murat Ağırel de İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğruladı.

İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN NİYE SESSİZ KALDI?

Balıkçı açıklama yaparken söz konusu fotoğrafa ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun ve iddiaların odağındaki Ekrem İmamoğlu'nun sessiz kalması da balık keyfinin doğruluğuna yoruldu. 

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