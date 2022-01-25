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Van'da polis memurunun şehit edilmesi olayında 2 kişi tutuklandı

Van'da polis memurunun şehit edilmesi olayında 2 kişi tutuklandı

VAN'da 10 yıl önce, polis memuru Tuncay Akyüz'ün (26) şehit edilmesi olayında yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen C.A ve M.K., yakalanıp tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül 2012 tarihinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi olayında yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen C.A ve M.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. C.A ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. 

Van
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