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HABER /  POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'na koronavirüs sonrası çiçekli karşılama

Temel Karamollaoğlu'na koronavirüs sonrası çiçekli karşılama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü. Karamollaoğlu, bugün çalışmalarına başladı.

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4 Ocak günü koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuştu.

Bir süreliğine evinde dinlenen Karamollaoğlu, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez partisinin genel merkezine giderek Başkanlık Divanı Toplantısı‘na katıldı.

Maskeli görüldü
Karamollaoğlu, genel merkezde çiçeklerle karşılandı. Saadet Partisi Lideri'nin ziyaretinde maske taktığı görüldü.

Öte yandan Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinin başına döndüğünü duyurdu.

Karamollaoğlu paylaşımını, "Haydi Bismillâh! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" notuyla yaptı.

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