Fatih Terim 'Aldatıldım' demişti! Burak Elmas'tan canlı yayında itiraf

Bu sezon tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Fatih Terim'in ayrılık süreci, transferler, Domenec Torrent tercihi ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cicaldau ve Morutan transferiyle ilgili konuşurken 'Ghezzal gibi oyuncuların maaşı çok yüksekti. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek o bütçelere çıkmadık.' dedi. Burak Elmas, TFF'de kendilerinin gitmesini isteyen bir yapı olduğunu belirtti. 'Torrent ile görüştüğümüzden Fatih Terim'in haberi yoktu' diyen Burak Elmas, o süreçte yaşananları da anlattı.

Habertürk’te Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde Teke Tek programının canlı yayın konuğu olan Burak Elmas'ın açıklamaları dikkat çekti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamalarından önemli satır başları:

''Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim.''

"Ghezzal'ın maliyeti 4 milyon Euro'ya geldi"

''Scouting departmanımızın hocamıza sunduğu ve hocamızın da istediği bir liste vardı. Buradan birçok oyuncuyla görüştük. Listede bulunan oyuncuları hocamızın da onayıyla transfer ettik. Takım da böyle kuruldu. Konuşulduğu gibi 35 milyon Euro değil, 21 milyon Euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan oyunculardır. Yaptığımız transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Ghezzal'ın maliyetinin 4 milyon Euro'ya geldiğini ve Galatasaray'ın geleceği için bu kararı almamamız gerektiğini belirttim.''

"Hiçbir yönetici oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi"

''Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla 25 milyon Euro paranın da bir daha olmayacağı resme hazırlanıyor Bu sene ikinci olan Galatasaray, 4 ön eleme oynadı. Tabi bizim elendiğimiz takım, Konferans Ligi'ne kaldı biz Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Listede olan, oyuncularımızın da istediği oyunculardı. O istek doğrultusunda bu oyuncuları transfer ettik. Hiçbir yönetici gidip de bu oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi."

"Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım"

''Fatih Terim ile çalışma arzumu söylemem çok doğal. Seçimi gecikmiş ve sezona hemen başlayacak bir kulübün başkan veya yönetim kurulunun bunu söylemesi gayet doğal. 'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi."

"Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız"

''Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Bu, bir küçülme değil. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde edip liglerini de domine edebiliyorlar. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarımızla, 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek bugünlere gelindi. Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız. Eleştiri olacağını göze alarak geldik."

"Federasyon, Galatasaray karşıtı"

''Karşımızda ciddi anlamda da Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Yönetimler için en kolayı, başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman, takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var.''

"Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum"

'Hakemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. Bana göre bazı hataların üst üste organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Hatta bizim yönetimden gitmemizi isteyenler federasyonda var ve onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, düşünüyorum.''

'Fatih Terim'i istifa ettirmek için mi bunu yaptınız' sorusuna yanıt

Böyle bir şey olamaz. Galatasaray'da ayrılıkları, düzgün yapabilmek lazım. Her ayrılığın, kavgaya dönüşmesine gerek yok. Yalan bilgiler çirkin üsluplarla servis ediliyor. Galatasaray Başkanı istediği teknik direktörle görüşebilir. Fatih Terim ile birlikte devam etmenin imkansız olduğu son ana kadar hocanın yanında yer aldım.

'Torrent ile görüşüldüğünü Terim'e söylemedik'

Hocamıza Torrent ile bir görüşme yapıldığını söylemedik. Bir maç sonu Guardiola'nın yardımcılarıyla ilgili fikrimiz olduğunu belirttik. Kısa bir görüşmeydi. Bunun en büyük sıkıntısı basında tartışılması oldu. Torrent ile bizzat ben görüştüm. En uygun opsiyonun bu olacağını düşündüğüm için bu kararı aldım.