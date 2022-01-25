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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a destek

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a destek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

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İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışının ardından trafiğin durma noktasına gelmesi ve tuzlamaların yetersiz kalması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik istifa çağrıları başlatılmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş için destek mesajı geldi.

"Sanayiye 3 gündür elektrik verilmiyor"
Sanayi bölgesine 3 gündür elektrik verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama" diye konuştu.

"Halk belediyeciliği yapmaya devam edin"
Yavaş ve İmamoğlu'na desteğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" ifadelerini kullandı.

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