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CHP'li Bekaroğlu balıkçı fiyaskosu sonrası özür beklerken özür diledi

CHP'li Bekaroğlu balıkçı fiyaskosu sonrası özür beklerken özür diledi

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği fotoğrafı eleştirdi. CHP'li Mehmet Bekaroğlu Kaya'yı önce yalancılıkla itham etti sonra özür diledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul kara teslim olduğu sırada balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Twitter hesabın paylaşımda bulunan Kaya, "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu paylaşımının ardından muhalif kesim tarafından hedef gösterildi. Fotoğrafın yalan olduğunu öne sürenler, Kaya'ya hakarete varan eleştirilerde bulundu.

Ancak İmamoğlu'nun o fotoğrafı doğrulamasının ardından çok az kişi geri adım atarak özür diledi.

"Gerçekten utandım"
Kaya'yı 'yalancılıkla' itham eden CHP'li eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış." paylaşımında bulundu.

"İnsanlar zor duruma düşürülmemeliydi"
Bekaroğlu, paylaşımının devamında "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey’in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi." ifadelerini kullandı.

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