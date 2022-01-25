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Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bodrum'da 17 yaşındaki Gamze'nin şüpheli ölümü! Anne ve babası gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. gözaltına alındı.

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Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, dün saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Boynunda izler tespit edildi

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler olduğu tespit edildi. Gamze'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede olay şüpheli olarak değerlendirildi.

Otopsi raporu çıktı

Gamze Sakallıoğlu'nun ölümünün ardından otopsi raporu çıktı. Raporda, genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. gözaltına alındı.

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