Karayollarında son durum! İşte kapalı olan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli kara yolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası birçok yol ulaşıma kapanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

*TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

*Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

*Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Antalya-Konya kara yolu tüm araç trafiğine kapatıldı

Öte yandan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki’inde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

Tokat-Sivas yolu

Tokat-Sivas karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi’nde yoğun kar yağışı sonucu buzlanma etkili oldu. Bölge trafik ekipleri Geyraz Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonu önünde uygulama yaptı.

Ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi. Yolcu otobüsü şoförleri buzlanmaya karşı daha dikkatli olarak seyretmeleri yönünde uyarıldı. Ekipler ayrıca yolculara da emniyet kemerlerini takmaları yönüne uyarıda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

Çameli-Fethiye-Gölhisar kara yolu

Denizli Valiliği, Çameli'nin Fethiye ve Burdur-Gölhisar bağlantı yollarında devam eden karla mücadele çalışmalarının ardından araç geçişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye olduğu gibi Denizli'de de kar etkisini göstermeye devam ediyor. Bir çok noktada ulaşımı zorlaştıran kar, bazı yerlerde ise tamamen engelledi. Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlçemizin Fethiye ve Gölhisar bağlantı yollarında karla mücadele çalışmaları devam ettiğinden araç geçişlerine izin verilmemektedir. Acil olmadığı sürece araçlarımızla yola çıkmayalım, kar lastiği ve zincir takmalı ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verildi.

Aksaray-Ankara kara yolu

Aksaray-Ankara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle tırlar tesislerde ve yol kenarlarındaki ceplerde bekletiliyor.

Sivas-Malatya kara yolu

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu iki taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi’nin risk oluşturabileceğinden dolayı yolun iki taraflı olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Aksaray-Adana ve Nevşehir kara yolları

Aksaray'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir karayolları çift yönlü olarak tır ve ağır tonajlı araçlara trafiğe kapatıldı.