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Mersin'de dehşet! Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı

Mersin'de dehşet! Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.Y. (17), parkta tartıştığı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Genç kız tedaviye, şüpheli ise gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, parkta tartıştığı S.Y. isimli genç kızı 5 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y. tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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