Mersin'de dehşet! Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.Y. (17), parkta tartıştığı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Genç kız tedaviye, şüpheli ise gözaltına alındı.Abone ol
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, parkta tartıştığı S.Y. isimli genç kızı 5 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y. tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.