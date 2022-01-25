Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu tweetlerini siliyor

İstanbul son yılların en büyük felaketiyle boğuşuyor. Haftalar öncesi uyarılmasına rağmen önceki gün başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle kara teslim olan İstanbul'da trafik felç oldu. On binlerce İstanbullu yolda mahsur kalırken çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi.