Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu tweetlerini siliyor
Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de balıkçıya gittiğini doğrulamasının ardından twitter'da CHP'ye ve İmamoğlu'na yakın isimler ya tweetlerini sildi ya da özür dilemek zorunda kaldı.
İstanbul son yılların en büyük felaketiyle boğuşuyor. Haftalar öncesi uyarılmasına rağmen önceki gün başlayan ve dün etkisini artıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle kara teslim olan İstanbul'da trafik felç oldu. On binlerce İstanbullu yolda mahsur kalırken çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi.
İBB'nin karla mücadelede yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler artarken, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf karesi tartışmaları daha da körükledi. Fotoğrafta, Ekrem İmamoğlu ve eşi, kar yağışının en etkili olduğu saatlerde Sarıyer'deki bir balıkçıda görülüyor.
Fotoğrafa ilişkin ilk yalanlama ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, fotoğrafı yalanlarken iddiaları ortaya atanları ise "trol" olmakla suçladı.
İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu yakın isimler tarafından balıkçı ziyareti yalanlansa da işletme sahibinin olayı doğrulamasıyla tartışmaların yönü birden değişti. Ekrem İmamoğlu, görüntülerin yayınlanmasından 24 saat sonra suskunluğunu bozarak balıkçıya gittiğini kabul etti ancak özür dilemedi.