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Esad rejimi geri dönüşler için genel af çıkardı

Esad rejimi geri dönüşler için genel af çıkardı

Esad rejimi 25 Ocak 2022 tarihinden önce işlenen suçlar için genel af sağlayan Kanun Hükmünde Kararname çıkardı.

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Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı" ifadesine yer verildi.

Af kapsamına, 1950'de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Esad'ın kararına göre af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.

Ancak daha önce bu kapsamda benzer yasalardan faydalanıp dönüş yapanların hapse atılıp, işkence edildiği Af Örgütü'nün raporlarına yansımıştı. Son ilan edilen afla birlikte Suriye’de çatışmaların başladığı 2011’den beri ilan edilen af sayısı 12 oldu.

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