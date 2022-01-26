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Gaziantep'te ambulansta refakat ettiği eşini kendisinin vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı

Gaziantep'te ambulansta refakat ettiği eşini kendisinin vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı

GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde eşi Ökkeş Palamut’un (27) av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü eşi Dilan Palamut (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ambulansta eşine refakat eden Palamut, eşini kendisi vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Palamut, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, eşinin intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk annesi Dilan Palamut’u Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ökkeş Palamut da ambulansa binerek göğsünden vurulan eşine hastaneye kadar refakat etti. Dilan Palamut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından doktorlar, cinayet şüphesi üzerine jandarmaya bilgi verdi. Bunun üzerine Ökkeş Palamut gözaltına alındı. Ökkeş Palamut ifadesinde tartıştığı eşini kendisinin vurduğunu söyledi.

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