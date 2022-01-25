İmamoğlu'nun balıkçı sefasında şok görüntü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde Sarıyer'deki balıkçıda olduğu iddialarını doğruladı. İmamoğlu ve misafiri için kar küreme aracının ise balıkçı önünde sürekli kar temizliği yaptığı görüldü.

İSTANBUL son yılların en büyük kar felaketiyle karşı karşıya! Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle onbinlerce kişi yolda kalırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu twitter'dan yolların açık olduğunu ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söylese de akşam saatlerinde sosyal medyada yer alan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

İstanbul çile çekerken o balıkçıda görüntülendi

Twitter'da yer alan fotoğrafta Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi. Fotoğrafın yayınlanmasından kısa bir süre sonra İmamoğlu, AKOM'da görüntülenirken iddialar ise yalanlandı.

Fotoğraf doğrulandı

İmamoğlu'na ait fotoğrafın eski olduğu iddia edilse de Sarıyer'deki balıkçının olayı doğrulaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İmamoğlu ise balıkçı ziyaretini kabul ederek "19 saatlik mesaiye 1 saatlik bir ara verdiğini" söyleyerek eleştirilere cevap verdi. İmamoğlu, yaşananları İstanbul seçimlerini kaybetmenin hazımsızlığı olarak değerlendirdi.

İBB aracı temizlik yapıyor

Bu tartışmalar sürerken şehir kameralarından alınan bir görüntü yaşananları gözler önüne serdi. Binlerce kişinin aracında mahsur kaldığı saatlerde İBB'ye ait bir kar küreme aracının Sarıyer'deki balıkçı önünde sürekli temizlik çalışmaları yaptığı görülüyor.