Kar kabusu! İstanbul Havalimanı'nda turistler isyan edip slogan attı: Çevik kuvvet polisi çağrıldı

Kar yağışı nedeniyle uçuşların bu gece 00.00'a kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kalan yolcular 'otel isteriz' sloganları ile durumu protesto etti.

Türkiye 2 haftadır yoğun kar yağışı altında. Bu hafta başından itibaren ise İstanbul, özellikle dün gece adeta kara teslim oldu. Hayatı olumsuz etkileyen son yılların en yoğun kar yağışı ile şehirde hayat durdu. Kara trafiği kadar diğer ulaşım ağları da aşırı yağıştan etkilendi.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri sosyal medya hesabından "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasını yaptı. Bu durum karşısında uçuşu iptal edilen yüzlerce yolcu geceyi zor şartlarda terminallerde geçirdi.

"Otel istiyoruz"

Bu gece yarısına kadar uçuşların ertelenmesiyle terminallerde özellikle dış uçuş için bekleyen turistler durumu protesto etti. Toplu halde "We need hotel (otel istiyoruz)" sloganları atan mağdur yolcular durumun düzeltilmesini istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin slogan atanlara karşı önlem amacıyla olay yerinde olduğu görüldü.



Çevik kuvvet polisi çağrıldı

İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından turistlerin protestosunu "İstanbul Havalimanındaki protestoların taşkınlığa yol açmaması için çevik kuvvet polisi çağrıldı" diyerek paylaştı.



"Yavaştan uçuşlar başlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada "Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda yavaştan uçuşlar başlayacak. Büyük bir özveriyle teyakkuz halinde çalışmaları devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. Teyakkuz hali devam ediyor." dedi.