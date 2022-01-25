BIST 1.945
DOLAR 13,48
EURO 15,22
ALTIN 800,89
GÜNCEL

Kar kabusu! İstanbul Havalimanı'nda turistler isyan edip slogan attı: Çevik kuvvet polisi çağrıldı

Kar yağışı nedeniyle uçuşların bu gece 00.00'a kadar durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kalan yolcular 'otel isteriz' sloganları ile durumu protesto etti.

Türkiye 2 haftadır yoğun kar yağışı altında. Bu hafta başından itibaren ise İstanbul, özellikle dün gece adeta kara teslim oldu. Hayatı olumsuz etkileyen son yılların en yoğun kar yağışı ile şehirde hayat durdu. Kara trafiği kadar diğer ulaşım ağları da aşırı yağıştan etkilendi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri sosyal medya hesabından "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasını yaptı. Bu durum karşısında uçuşu iptal edilen yüzlerce yolcu geceyi zor şartlarda terminallerde geçirdi.

"Otel istiyoruz"
Bu gece yarısına kadar uçuşların ertelenmesiyle terminallerde özellikle dış uçuş için bekleyen turistler durumu protesto etti. Toplu halde "We need hotel (otel istiyoruz)" sloganları atan mağdur yolcular durumun düzeltilmesini istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin slogan atanlara karşı önlem amacıyla olay yerinde olduğu görüldü.

Çevik kuvvet polisi çağrıldı
İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından turistlerin protestosunu "İstanbul Havalimanındaki protestoların taşkınlığa yol açmaması için çevik kuvvet polisi çağrıldı" diyerek paylaştı.

"Yavaştan uçuşlar başlayacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada "Hava yolunda hareketlenme başladı, İstanbul Havalimanı'nda yavaştan uçuşlar başlayacak. Büyük bir özveriyle teyakkuz halinde çalışmaları devam ettireceğiz. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. Teyakkuz hali devam ediyor." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz deyince Kübra Par asgari ücreti hatırlattı
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz deyince Kübra Par asgari ücreti hatırlattı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Konya'da iğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yaptılar: Ekipler harekete geçti
Konya'da iğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yaptılar: Ekipler harekete geçti
Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler
Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda
Hasan Can Kaya 'nikah şahidiyle evlenen adam' videosuna tepki yağıyor: İğrenç, komik değil!
Hasan Can Kaya 'nikah şahidiyle evlenen adam' videosuna tepki yağıyor: İğrenç, komik değil!
İstanbul yollarında son durum! Kar yağışı ile kapanan yollar açılıyor
İstanbul yollarında son durum! Kar yağışı ile kapanan yollar açılıyor
Bağcılar O3 yolu drone ile görüntülendi Trafik hala berbat
Bağcılar O3 yolu drone ile görüntülendi Trafik hala berbat
Fatih Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
Fatih Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz