İstanbul'da kar yağışı uçuş seferleri iptal Atilla Saral uçakta mahsur kaldı

İSTANBUL kar yağışı son dakika haberlerine göre uçuş seferleri iptal edildi kara trafiği ise resmen durdu. Oyuncu Atilla Saral 8.5 saat uçakta mahsur kaldı!

İSTANBUL'da kar yağışı son durum haberlerine göre hem uçak seferleri iptal edildi hem de trafik kilitlendi. Ünlü oyuncu Atilla Saral İstanbul'da 8,5 saat uçağın içinde mahsur kaldı.

Ünlü oyuncu Atilla Saral, İstanbul'dan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek için bindiği uçakta mahsur kaldı. Kar nedeniyle 8.5 saat uçakta kalan Saral, o anları Instagram'dan yayınlayarak "Çok zor çok" ifadelerini kullandı.