İBB'ye ait kar küreme aracı ortalığı birbirine kattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı, yoğun kar yağışı sonrası buz pistine dönen yolda kontrolden çıktı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme aracı kontrolden çıktı. Esenyurt'ta karla mücadele çalışmaları sırasında buz pistine dönen yolda kaymaya başlayan kamyon park halindeki araçlara çarptı.
Bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenen kazada, kontrolden çıkan kamyon kaymaya başladı.
Zincir kullanmadığı görülen kar küreme aracı park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Bu halde metrelerce sürüklenen İBB'ye ait araç, kavşakta bekleyen araçlara çarparak anca durabildi.