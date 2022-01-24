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MEDYA

Haber Global ekibi canlı yayında ölümden döndü! Karla kaplı bıçağın altında kalacaklardı: İşte o anlar...

Tüm yurtta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiyi sahada takip eden Haber Global TV muhabiri Mücahit Yolcu ve kameraman Ümit Anar, canlı yayın sırasında ölümden döndü. Gözün gözü görmediği Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde gazetecilerin ölümden dönme anları canlı yayına yansıdı, izleyenleri endişelendirdi.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Ekipler yolları ulaşıma açık tutmak için çabalarken, her zamanki gibi gazeteciler de sahada. Yollardaki ve sokaktaki durumu ekranlarınıza aktaran gazeteciler de zor anlar yaşıyor. Haber Global televizyonunun başarılı muhabiri Mücahit Yolcu ve Ümit Anar, günlerce Bolu'da zorlu kar mesaisindeydi.

Gazeteciler, Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde yoğun tipiye yakalandı. Canlı yayına bağlanan Mücahit Yolcu, yol durumunu anlatırken, kar küreme araçlarının geçişi sırasında sivil bir araç kaymaya başladı. Önden gelen kar küreme aracı da tipiden dolayı güçlükle farkedildi.

Son anda kurtuldu
Muhabirin son anda farketmesiyle ekip, kenara çekildi ve gazeteciler kar küreme aracının yan bölümünde karla kaplı bıçağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza tehlikesi canlı yayına da saniye saniye yansıdı. Olayı soğukkanlılıkla atlatan Mücahit Yolcu ve kameraman Ümit anar, yayınına devam edip, bitirdi.

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