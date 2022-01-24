İstanbul E-5 yolu kapandı! Araçlar mahsur kaldı herkes yürüyor

İSTANBUL Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

İSTANBUL öğleden sonra bastıran tipi sebebiyle tamamen felç oldu. Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı. Ekiplerin yolu açma çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden arka arkaya son dakika haberleri geliyor. 19.30 itibariyle AVM'ler kapanıyor. THY de tüm uçuşların durdurulduğunu ilan etti. İstanbul'a Trakya'dan girişler de yasaklandı. İstanbul tipi sebebiyle adeta kepenk indirdi.