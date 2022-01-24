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İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar bakın ne için yapmışlar?

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da, bir kafe işletmecisinin iş yeri önüne yaptığı kardan adam 3 kişi tarafından kucaklanarak götürüldü. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, daha sonra gelen 3 genç işletmeciye eğlence için kardan adamı alıp götürdüklerini söyledi.

Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan kafenin sahibi Burak Salik, kar yağmasıyla birlikte iş yeri önüne kardan adam yaptı. İş yeri sahibi ve arkadaşları üşüyüp içeri girince 3 genç bir anda gelerek kardan adamı kucaklarına alıp kaçtı.

Gençlerden biri kardan adamın kolları olarak takılan fırçaları ve üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. İş yeri sahibi Burak Salik ve arkadaşları koşarak çıktı ancak gençleri yakalayamadı. Salik, gençlerin sonrasında gelerek bunu eğlence için yaptıklarını ve özür dilediklerini söyledi. 

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 gencin kardan adamın yanına geldiği, kardan adamın üstündekiler çıkarıldıktan sonra kucaklayarak kaçtıkları görünüyor.

Bu arada, Şahnahan Mahallesi'nde ise bir grup genç, bahçelerine kardan adam ile kardan kadın yaptı. Gençler, kardan yaptıkları adam ve kadına bölge yöresine ait kıyafet giydirdi.

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