Dilara Yıldız'ı öldürme anı görüntüleri çıktı! Oktay Dönmez başına dikilip vurmuş

İSTANBUL Tuzla’da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Katil nişanlı Dilara'ya bir kez ateş ediyor. Dilara Yıldız yere düştükten sonra yetinmeyip bir kez daha başına dikilip onu vuruyor.

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet anı kamerada

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez’in Yıldız’ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor. Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.