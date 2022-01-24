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EKONOMİ

İran doğal gazı gerçekte neden kesti? Cüneyt Özdemir'den konuşulacak iddia

İRAN arızayı gerekçe gösterip Türkiye'ye verdiği doğal gazı kesti. BOTAŞ da bunun üzerine sanayide doğalgaz kesintisine gitti. Gazeteci Cüneyt Özdemir'den ise İran doğal gazıyla ilgili farklı bir iddia geldi.

İran 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını durdurdu. Kesintinin 10 gün süreceği bildirildi. BOTAŞ bu gelişme üzerine sanayide kullanılan doğal gaz tüketimine sınırlama getirdi. İran teknik arıza dedi ama kesintiyle ilgili farklı iddialar var. Bu iddialardan birini gazeteci Cüneyt Özdemir dile getirdi. Sanayicilerle konuştuğunu belirten Cüneyt Özdemir 'Şimdiye kadar böyle bir şeye hiç tanık olmadıklarını, fabrikaların kapanmaya başladığını' söylediklerini aktardı. 

Cüneyt Özdemir'in kesintinin 'gerçek' sebebine ilişkin iddiası ise hayli konuşulacak. Özdemir, İran'ın arıza sebebiyle değil, Türkiye doğal gaz parasını ödemediği için kesinti yaptığını öne sürdü. 

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