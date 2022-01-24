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İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü oluştuğunu belirtti.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki söz konusu tesisin, atıl halde ve boş olduğu öğrenildi.

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