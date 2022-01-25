Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İSTANBUL'un Arnavutköy ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan vatandaşları, çekici taşıdı. Mahsur kalan vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi.

Karla mücadelede yoğun çabalar gösterilen İstanbul'da değişik görüntüler de ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Arnavutköy'de yaşandı.

Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.