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Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi: Allah rızası için sesimizi duyurun

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar arasında yer aldı. Sezer, Instagram hesabından 6 saattir araçta mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

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