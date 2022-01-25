Şafak Sezer yolda kaldı yardım istedi: Allah rızası için sesimizi duyurun

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlar arasında yer aldı. Sezer, Instagram hesabından 6 saattir araçta mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi.

Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.