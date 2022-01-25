İstanbul'dan şaşkına çeviren görüntüler! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
İSTANBUL'da Fatih Işık isimli sosyal medya kullanıcısı karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
Fatih Işık isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu kayak görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.