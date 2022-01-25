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EKONOMİ

Fatih Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kademeli tarifede değişikliğe gidilebileceğini söyledi

Habertürk TV'de Açık ve Net Programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalarda bulundu. 

Elektrik uygulanan kademeli tarifede asıl amacın dar gelirli ailelere yardım etmek olduğunu belirten Dönmez, tarife hazırlanırken Türkiye genelindeki hanelerdeki tüketim ve abone sayısının dikkate alındığını kaydetti.

"Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz"
Dönmez, bu uygulamanın ilk defa yılbaşında başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde, belki 6 ay sonunda da olabilir, verileri alacağız. 150 kilovatsaat altında kalan tüketim ne kadar, kaç hane altında ya da üstünde bu verileri alıp değerlendireceğiz. Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" ifadelerini kullandı. 

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