BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da İstanbul kar trafiği için Ekrem İmamoğlu eleştirisi! Bircan Bali bombaladı

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programında sunucu Bircan Bali İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışının trafiği ve ulaşımı kilitlemesinin sorumlusunun Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının sunucularından Bircan Bali, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle karayolu ulaşımının durma noktasına gelmesini masaya yatırdı ve kar nedeniyle trafiğin kilitlenmesinin nedenini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemesi olduğunu iddia ederek eleştiride bulundu.

Bircan Bali canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na 'O kaynaklar nerede' diye seslendi

Canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçim döneminde 'İstanbul'un bir leb-i derya olduğu ve kaynakları doğru kullanarak İstanbulluları huzura kavuşturacağı'na yönelik sözler verdiğinin altını çizen Bircan Bali, 'Herkes, hepimiz inanmıştık. O kaynakların nerede olduğunu sormak istiyorum" diye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.







Bircan Bali Şafak Sezer'in durumunu örnek gösterdi, Arto dayanamadı

Bircan Bali Ekrem İmamoğlu'nu eleştirip "Kaynaklar nerede? Şafak Sezer'i de var ekrana" diyerek teknik ekibe seslendiği sırada, sunuculardan Arto ise dayanamadı ve "Şafak Sezer'in bulunduğu yer Karayolları'na bağlı" dedi. Bircan Bali ve Arto'nun açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Bircan Bali açıklamasında "Biriken kar belediyenin sorumluluğu... Hani her şey çok güzel olacaktı. Ben hiçbir şeyin güzel olmadığını gördüğümüz görüntüler olunca bir dışarı çıkayım dedim. Çıktım arabamı bulamadım. Sayın İmamoğlu o kadar kaynak var ki... O kaynaklar nerede sormak istiyorum. Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u" dedi.

Seren Serengil "İstanbul Havalimanı'nın tavanı çöktü" deyince...

Öte yandan Seren Serengil, Bircan Bali'nin açıklamaları karşısında İBB'nin tam anlamıyla yeterli çalışma yapmadığını ancak İstanbul'da belli dönemlerde böyle bir kar yağışının hep yaşandığını belirtti ve İstanbul Havalimanı'nın çatısının da çöktüğü örneğini verince, Bircan Bali 'Neye göre yorum yapıyorsunuz, durum ortada" diye sunucu arkadaşlarına tepki verdi.

Arto da karşı çıktı!

Arto Bali'nin açıklamalarına ise karşı çıktı. Arto Bircan Bali'yi bölerek "Ona bakarsan şu an İstanbul'un en büyük havaalanı da şu an trafiğe kapalı" dedi. Bircan Bali bu sözün üzerine gerildi ve "Maalesef. Neyi savaştırıyoruz burada anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

"Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?"

Bircan Bali konuşmaya devam ederek "Hale bakın! Şafak Sezer'i de ver ekrana" deyince Arto yine sunucuyu böldü. Arto açıklamasında "Şafak Sezer'in orası Karayolları'na bağlı" dedi. Bircan Bali ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kar kış oldu ortalık mahvoldu ama balıkçıda kalkan yiyelim. Olur mu Başkan?" diyerek karşı çıktı.

"Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si"

Arto ise açıklamasında "Bu senkronize bir çalışma. Orası senin burası benim belediyem değil bu hepimizin Türkiye'si" yorumunda bulundu.

Sosyal medya bölündü! 'Bunları tartışmak size mi kaldı'

Arto ve Bircan Bali'nin gerilimi sosyal medyada da gündem oldu. Takipçiler ikiye bölündü ve Arto'yu ve Bircan Bali'yi destekleyenler sosyal medyada atıştı. Sosyal medyada başı çeken yorumlardan biri de 'bunları tartışmak size mi kaldı' ifadesi oldu.