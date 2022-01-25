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TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı

TGRT canlı yayınına bağlanan Şafak Sezer kar yağışı nedeniyle İstoç kavşağında mahsur kaldığını ve 21 saattir dışarıda olduğunu, hastaneye sığındığını anlatarak yardım istedi.

İSTANBUL'da kar yağışı hayatı felç etti, uçak ve deniz yolu seferleri iptal edilirken, karayollarının kilit noktalarında da ulaşım trafiğe kapandı. İstanbul'da kar yağışından ünlü oyuncu Şafak Sezer de 6 saat boyunca İstanbul- İstoç kavşağı mevkiinde yolda mahsur kalarak muzdarip oldu. Şafak Sezer, Twitter ve Instagram'dan paylaştığı videolarla devlet yetkililerinden yardım istedi. Dün geceden bu yana araçların yolda kontak kapatarak mahsur kalmasıyla evine varamayan Şafak Sezer, TGRT'de Erol Köse ve Yasemin Bozkurt'un sunduğu Bilmedikleriniz isimli programa telefon bağlantısıyla katıldı ve Beylikdüzü mevkiinde bir hastaneye sığındığını, 21 saattir dışarıda olduğunu ve evine ulaşamadığını bildirdi. 

6 saat araçta mahsur kaldığını söylemişti, 21 saat oldu hala dışarıda!

Dün akşam sosyal medya hesabından video yayınlayarak 6 saattir araçta mahsur kaldığını söyledi. Bugün TGRT ekranlarında yayınlanan Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz adlı programa bağlanan Sezer, saatlerdir yolda olduğunu söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

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