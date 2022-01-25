'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda

İSTANBUL'daki yoğun kar yağışının hayatı durdurmasıyla canlı yayına gitmekte zorluk çeken Rasim Ozan Kütahyalı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenip "Bir şeyler yapın" dedi.

Beyaz TV ekranlarında seyriciyle buluşan 'Derin Futbol' programının dün akşamki bölümünde 'kar isyanı' yaşandı. Sunuculardan Rasim Ozan Kütahyalı, kardan kapanan yollar nedeniyle yayına gecikerek stüdyoya montu ve şapkasıyla girdi. Bunun üzerine kentte yaşanan kar felaketi ile ilgili konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çağrıda bulundu.



İstanbul'da afet yaşandığını vurgulayan Kütahyalı, gerekli çalışmaların yapılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Kütahyalı, "İnanılmaz. İstanbul'da afet yaşanıyor, kar küreme makinesi yok. Beşiktaş'ın ortasında insanlar ağlıyor, arabalar birbirine giriyor. Abartıyorsam şerefsizim, bizim kanalımız Beşiktaş'ta, dağ başında bir yerde değil. Ara yollarda oturanlara Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



"Durum bir felaket"

Kütahyalı "İstanbul çökmüş durumda. Ben siyasetle ilgilenmiyorum kimse yetkili... Sayın İmamoğlu Allah aşkına bir şeyler yapın. Şu an bir felaket yaşanıyor, kimse farkında değil. Benim arabam bir yere kadar geldi ben bu şekilde buraya geldim. Mecidiyeköy ölmüş durumda. Yollarda insanlar abi Allah aşkına yetişirsen söyle diyor. Durum bir felaket." dedi.