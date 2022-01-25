BIST 1.929
DOLAR 13,53
EURO 15,26
ALTIN 799,95
YEREL

Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler

SAKARYA’da kar yağışı sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren trafik ekiplerince, soğuktan donmak üzere bulunan kuş polis aracına alındı.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan yol kontrolleri esnasında donmak üzere olan bir kuş bulundu. Hemen polis aracına alınan kuş önce ısıtıldı daha sonrasında ise ekiplerce beslenildi. Polis aracında ekiplerle bir süre devriye atan kuş daha sonra doğaya salındı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda
Hasan Can Kaya 'nikah şahidiyle evlenen adam' videosuna tepki yağıyor: İğrenç, komik değil!
Hasan Can Kaya 'nikah şahidiyle evlenen adam' videosuna tepki yağıyor: İğrenç, komik değil!
Bağcılar O3 yolu drone ile görüntülendi Trafik hala berbat
Bağcılar O3 yolu drone ile görüntülendi Trafik hala berbat
Fatih Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
Fatih Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
İstanbul'da kar yağışı uçuş seferleri iptal Atilla Saral uçakta mahsur kaldı
İstanbul'da kar yağışı uçuş seferleri iptal Atilla Saral uçakta mahsur kaldı
İstanbul E-5 Karayolu'nda yolda kalanlar kavgaya tutuştu! O anlar kamerada
İstanbul E-5 Karayolu'nda yolda kalanlar kavgaya tutuştu! O anlar kamerada
İstanbul'dan şaşkına çeviren görüntüler! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
İstanbul'dan şaşkına çeviren görüntüler! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti