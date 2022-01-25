Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler

SAKARYA’da kar yağışı sebebi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren trafik ekiplerince, soğuktan donmak üzere bulunan kuş polis aracına alındı.

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekiplerince yapılan yol kontrolleri esnasında donmak üzere olan bir kuş bulundu. Hemen polis aracına alınan kuş önce ısıtıldı daha sonrasında ise ekiplerce beslenildi. Polis aracında ekiplerle bir süre devriye atan kuş daha sonra doğaya salındı.