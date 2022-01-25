Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz deyince Kübra Par asgari ücreti hatırlattı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Bakan Dönmez'in akaryakıt fiyatlarında Avrupa mukayesesi ortalığı karıştırdı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Bakan Dönmez'in akaryakıt fiyatlarında Avrupa mukayesesi tartışmalara neden oldu.

Bakan Dönmez, "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa’da ortalama 26 lira. Türkiye’nin iki katına yakın" dedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa'da ortalama 26 lira" deyince Kübra Par, "Orada yaşayan biri 2 bin euro asgari ücret alıyorsa onun için 100 euroluk fatura bizde çok olabilir" karşılığını verdi. Bakan Dönmez ise: 'Avrupa'nın her yeri Almanya gibi değil' diye konuştu.