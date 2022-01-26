153 Beyaz Masa '5 dakikaya açılacak' dedi 36 saat oldu sürücüler Hadımköy'de isyan etti
İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle dünden bu yana araçlarıyla Hadımköy'de mahsur kalan çok sayıda kişinin bekleyişi sürüyor.
Özel araç, minibüs, kamyonet, tır gibi çok sayıda araç saatlerdir yolda beklerken, yolun sağındaki bazı araçların üzeri de karla kaplandı. Araçların tıkaması nedeniyle dolan tünelde uzun kuyruklar oluştu.
Tır şoförü Yusuf Özcan, şunları söyledi: "Daha da ne kadar kalacağımız belli değil. Ufak araçlarda insanlar var, aileleriyle beraber gelip kalanlar var. Saatlerdir buradayız. Hadımköy gişelerinin orada 5-6 saat kaldık. Alternatif yol olarak buraya geldik ama burası da aynı şekilde kapalı. Her yer tamamıyla karla kaplı, araçlar terk edilmiş durumda. Yol açılma çalışması da yapılamıyor bu durumda. Araçlar çekilemediği için yol da açılamıyor. Herhalde 2-3 gün daha burada kalırız diye tahmin ediyoruz."
Ne yemek veren var, ne su veren: Araç sürücülerinden Murat Aydın da "Dün kar bastırdığında saat 15.00 gibi işten çıktık, Hadımköy gişelere geldik, burada mahsur kaldık. 33 saattir eve gitmeye çalışıyoruz. Ne yemek veren var, ne su veren. Cebimizde paramız da bitti, yakıtımız da bitti bitecek. Arabayı o yüzden çalıştıramıyoruz da. 153 Beyaz Masa'yı arıyoruz, '5 dakikaya açılacak.' diyor. 36 saattir yol açılacak hala." diye konuştu.
Çile çekiyoruz soğuktan donacağız: Mehmet Murat Parlak da dün saat 15.00'ten bu yana beklediğini belirterek, "Bugün saat 17.00 gibi geldiler, yolun karşı tarafını açtılar, ama bu tarafı açmadılar. Oradan arabalar tersten bile gidiyor biz burada bekliyoruz. 'Yemek dağıttık.' diyorlar, ne yemek dağıtan var; 'Yolu açtık.' diyorlar ne yolu açan var. 33 saattir burada kar esareti altında bekliyoruz. Çile çekiyoruz, soğuktan donacağız. " dedi.