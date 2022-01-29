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Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi’nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Arzu Yüzbey jandarma tarafından gözaltına alındı.

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