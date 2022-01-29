BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manavgat'ta mezar kazılıyor ihbarı ile olay yerine giden ekipler, korkunç cinayet ile karşılaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manavgat'ta mezar kazılıyor ihbarı ile olay yerine giden ekipler, korkunç cinayet ile karşılaştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki kişinin park alanında mezar kazdığı ihbarı ile olay yerine giden ekipler, şahısların kiracı olarak kaldıkları apartta yaptıkları aramada bıçak darbeleri ile öldürülmüş erkek cesedi ile karşılaştı.

Abone ol

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in (39) cesedi bulundu. Bunun üzerine her iki şüpheli de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yerinden çekilen görüntülerde çok miktarda kan izinin olduğu görüldü. Şahsın ne zaman öldürüldüğü ise bilinmiyor. Kadir Demir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 'ilk kez burada söylüyorum' dedi tuz ihalesi iddiası olay oldu
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 'ilk kez burada söylüyorum' dedi tuz ihalesi iddiası olay oldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! THY'den sefer iptali açıklaması
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! THY'den sefer iptali açıklaması
Elektrik faturalarına tepkiler sürüyor elektrik faturalarına ilişkin dikkat çeken öneri
Elektrik faturalarına tepkiler sürüyor elektrik faturalarına ilişkin dikkat çeken öneri
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Koltuklarından 15 Temmuz’u izleyenler kar felaketini balıkçıda seyreder
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Koltuklarından 15 Temmuz’u izleyenler kar felaketini balıkçıda seyreder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihale' yanıtı: Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihale' yanıtı: Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi
Acil tıp teknisyeni hastayı sırtında ambulansa taşıdı
Acil tıp teknisyeni hastayı sırtında ambulansa taşıdı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: Kesin olarak teyit etmek gerekiyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan MOBESE açıklaması: Kesin olarak teyit etmek gerekiyor
Dedesi ve babasından dinledi üzerinden 90 yıl geçti anlattı: Ekmek yok. Ot toplayanlar vardı
Dedesi ve babasından dinledi üzerinden 90 yıl geçti anlattı: Ekmek yok. Ot toplayanlar vardı