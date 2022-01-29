Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 'ilk kez burada söylüyorum' dedi tuz ihalesi iddiası olay oldu

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, tuzun içine kum katıldığını iddia ederek, "Bunu da ilk kez burada söylüyorum, tuz ihalesini CHP'lilere verdiler. Partizanlığın, liyakatsizliğin İstanbul'u ne hale getirdiğini sadece kar fırtınasında gördük." dedi.

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Ülke TV ekranlarında yayınlanan 'Başkanlar Konuşuyor' programına konuk olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

2017 yılında daha şiddetli yağan kar yağışında çökmeyen sistemin beş yıl sonra çöktüğünü belirten Göksu, "İBB, kurumsal hafızayı yok etti. Bu işle mücadele etmek için nerede, ne zaman müdahale edeceğinizi bilmeniz gerekir. Kurumsal hafızayı yok ederseniz, karla mücadele ediyormuş gibi görünerek bu işi beceremezsiniz. Rahmetli Kadir abi Moskova'ya karla mücadele için ekip gönderdi. İBB o görevlileri tasviye etti.

"AK Parti devreye girmeseydi ne olurdu İstanbul'un hali"

O akşam AK Parti belediyeleri devreye girmeseydi, Bakanlık devreye girmeseydi, İstanbul'un hali ne olurdu! İBB daha önce günler öncesinden prova yapardı. İstanbul'un ana akslarını açacak tatbikatlar yapılırdı. Sıkıntının yaşanabileceği yerlere mobil büfeler konulurdu. Partizanca İBB'ye öyle kişileri yerleştirdiler ki işin ehli kişiler yok. Kar küreme aracındaki şoför aracı nasıl kullanacağını bilmediği için bırakıp kaçıyor. Başka bir örnekte ise cenaze aracında tabut var. Cenazeyi bırakıp kaçıyorlar" dedi.

"Araçları reklam olsun diye görünen yerlere koydular"

Algı ve reklamla göstermeye çalıştıkları CHP zihniyetinin çöktüğünü söyleyen Göksu, "İBB, CHP'nin aynasıydı. O algı yerle bir oldu. Bu durumda en çok zararı ise İstanbullular gördü. Esenler Belediyesi olarak bütün ana arterleri biz açtık. İBB bu kadar büyük kapasiteye rağmen çöktü. Araçları reklam değeri en yüksek olan bölgelere yerleştirdiler. Arnavutköy'ü İstanbul'un dışına mı ittiniz! Hani 16 milyonu kucaklıyordunuz. Bir tane memur çıkmış İstanbul halkını trollükle suçluyor. Sen kimsin ya. Herkesin patronu İstanbullulardır.

Tuz ve kum iddiası

Tuzun içine kum katıldığını belirten Göksü şöyle devam etti: "İmamoğlu tuz deposunu gezerken üç defa 'Kum' dedi. Biz de inceledik ve gerçekten de tuz değil kummuş. Bize verdikleri tuzlar kumluydu. Tuzun içine kum kattığında ne olur bütün araçlar arızalanır. Bunu da ilk kez burada söylüyorum, tuz ihalesini CHP'lilere verdiler. Partizanlığın, liyakatsizliğin İstanbul'u ne hale getirdiğini sadece kar fırtınasında gördük. Belediye yönetimini sadece ve sadece kendileri için bir kaynak olarak kullandıklarını çok net gördük. İBB, İmamoğlu'nun kariyer basamak merkezidir. Ciddiye almış olsalardı bu sıkıntıyı yaşamazdık."