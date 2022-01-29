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Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi: Başınıza aynısı gelecek

Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara seslendi: Başınıza aynısı gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınması sonrası yaptığı ilk açıklamada, bürokratlara seslenerek, "Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı'nın değişmesiyle ilgili olarak Twitter'dan paylaşım yaptı. 

Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınması sonrası yaptığı ilk açıklamada, bir kez daha bürokratlara "Suçlara ortak olmayın" çağrısı yaptı. 

Son dönemde sık sık bürokratlara yaptığı çağrılarla gündeme gelen ve son olarak bürokratlardan "yolsuzluk belgeleri yağdığını" söyleyen CHP lideri, şunları kaydetti:

"Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" 

CHP lideri, enflasyon rakamlarını görüşmek için TÜİK'e gitmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aralık ayının başında, TÜİK'in enflasyon kararının açıklamasının ardından rakamlara yönelik eleştiler üzerine TÜİK’ten randevu talep etmiş, ancak randevu verilmemişti. CHP lideri, "Geliyorum, haberiniz olsun" diyerek TÜİK'e gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının güven vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer TÜİK rakamları küçültüyor ve bu rakamları kamuoyuna doğru diye paylaşıyorsa bu şu anlama geliyor, memura daha az vereceğiz, işçiye ve emekliye daha az vereceğim, bir de kalkınmadan hiç pay vermeyeceğim diyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum? Buraya gelişimin nedeni o, memurun, işçinin, milyonların hakkını savunmak için buraya geldim" diye konuşmuştu. 

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