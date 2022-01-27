Ekrem İmamoğlu'nu savunurken Uğur Dündar alay konusu oldu: Meğer başkanın verdiği mesaj bakın neymiş

İngiliz Büyükelçi ile kar krizi sırasında balık yiyen Ekrem İmamoğlu'nun doğru hamle yaptığını savunan Uğur Dündar, aciz başkan portresi çizilmediğini söyledi.

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Geçtiğimiz haftadan itibaren İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte kentte hayat durma noktasına geldi. Binlerce vatandaş kapanan yollarda mahsur kalırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçi ile balık yedi. Kentte çıkan kar krizinde İmamoğlu'nun balık yediği iddiaları çok sayıda kişi tarafından yalanlansa da, İmamoğlu iddiaları kabul etti. İmamoğlu'nun böyle bir hataya düşecek amatörlükte olmadığını savunan kişiler iddiaların doğrulanmasıyla bir anda paylaşımlarını silerek balık yenmesine açıklamalar getirdi.



Gazeteci Uğur Dündar da, Ekrem İmamoğlu'nun kriz anında İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesini değerlendirdi. Sözcü'de yazdığı köşesinde İmamoğlu'nun aciz başkan portresi çizmekten kaçtığını söyleyen Uğur Dündar, "Gözleri o kadar kararmış ki, İngiliz Büyükelçiye “Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum” diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı mesajını verdiğini bile göremiyorlar!.." dedi.