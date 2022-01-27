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Fuat Oktay'dan kur korumalı sistem açıklaması: Toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lira

Fuat Oktay'dan kur korumalı sistem açıklaması: Toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lira

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı sisteme ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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