Fikret Orman: Şafak Mahmutyazıcıoğlu kardeşim gibiydi, saldırı öncesi yanındaydım

ECE Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de kendi balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından açıklama yaptı. Orman, saldırı öncesi Mahmutyazıcıoğlu ile beraber olduklarını söyledi.

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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendi restoranında uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. yaşamını yitirdi. Fikret Orman'ın saldırı öncesi MAhmutyazıcıoğlu ile birlikte mekanda olduğu belirtilmişti.

Kardeşim gibiydi, çok üzgünüm

"Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm" diyen Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

Ben saat 18:00'de yanına gittim

"Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim."

Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım

"Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun."

1 yıl Fikret Orman'la birlikte görev yapmıştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.