BIST 1.965
DOLAR 13,61
EURO 15,27
ALTIN 794,36
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim insanlarından müthiş keşif!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bilim insanlarından müthiş keşif!

AVUSTRALYA'da bilim insanları, gökyüzünde 20 dakika aralıkla yanıp sönen yeni bir ışın türü keşfetti.

Abone ol

The Guardian'ın haberine göre, Curtin Üniversitesi'nden bir ekip, evrendeki radyo dalgalara dair bir araştırma yaptı. Araştırmacılardan Tyrone O'Doherty, yürüttüğü araştırma sırasında 20 dakikada bir gelip giden yeni bir ışın türü tespit etti.

Araştırmayı denetleyen Astrofizikçi Dr. Natasha Hurley-Walker, milisaniyeler veya saniyeler içinde yanıp sönen ışığın Pulsar (nötron yıldızı), birkaç gün içerisinde yanıp sönen ışığın ise Süpernova kaynaklı olduğunu, ancak yeni tespit edilen ışık türünün 20 dakikada bir gelip gittiğini kaydetti.

Hurley-Walker, yeni ışık türünün kaynağının bilinmediğine dikkati çekerek, bu ışığın yaklaşık 4 bin ışık yılı gibi yakın bir mesafeden geldiğini belirtti.

O'Doherty de ışın türünün, var olduğu tahmin edilen ancak asla gözlemlenmeyen bir tür nötron yıldızı olan "magnetar" olabileceğine işaret etti.

O'Doherty, gökyüzünü incelemek için ülkenin batısındaki Murchison Widefield Array (MWA) teleskoplarını kullandı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kahraman Ezgi Mola reklamı ne zaman çekildi Kemal Kahraman olayı nedir?
Kemal Kahraman Ezgi Mola reklamı ne zaman çekildi Kemal Kahraman olayı nedir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İngiltere Plan B'yi kaldırdı maske zorunluluğu artık yok
İngiltere Plan B'yi kaldırdı maske zorunluluğu artık yok
Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü
Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü
İş yerindeki farklı uygulama için AYM'den karar çıktı! Ayrımcılık yasağının ihlali sayıldı
İş yerindeki farklı uygulama için AYM'den karar çıktı! Ayrımcılık yasağının ihlali sayıldı
Benan Kocadere kimdir Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski ilk eşi kaç yaşında?
Benan Kocadere kimdir Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski ilk eşi kaç yaşında?
Nevşehir'de aç kalan kurt şehir merkezine indi
Nevşehir'de aç kalan kurt şehir merkezine indi
Alman bilim insanlarından Uğur Şahin'e zor sorular Aşının rengi neden seyreltilmiş siyah bozuk mu?
Alman bilim insanlarından Uğur Şahin'e zor sorular Aşının rengi neden seyreltilmiş siyah bozuk mu?
Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' operasyonunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptı! Ersoy Dede'den ortalığı karıştıracak iddia
Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' operasyonunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptı! Ersoy Dede'den ortalığı karıştıracak iddia
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener: BA.2 varyantı nedeniyle film başa saracak