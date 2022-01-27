Kemal Kahraman Ezgi Mola reklamı ne zaman çekildi Kemal Kahraman olayı nedir?

Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman adlı kişiden şikayetçi oldu. 6 yıldır tek başıma dışarı çıkamıyorum diyen Ezgi Mola'nın açıklamasının ardından Kemal Kahraman olayı merak edildi. Peki Ezgi Mola'yı tehdit eden 'Seni geberteceğim' diyen Kemal Kahraman kimdir, hangi reklamda oynadılar?

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Bir diş macunu firmasının reklamında oynayan Ezgi Mola, birlikte kamera karşısına geçtiği Kemal Kahraman'ın kendisini 6 yıldır tehdit ettiğini ve dışarı tek başına çıkamadığını açıkladı. Bu üzücü olayın ardından Kemal Kahraman kimdir, kaç yaşında, hangi reklamda oynadı soruları meral edildi.

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir: Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, “Bir şey konuşmak istiyorum” dedi. Ezgi Mola “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” diyerek tersledi.

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı.

Ezgi Mola kimdir:

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.