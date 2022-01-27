Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Eşi Ece Erken perişan vurduktan sonra sürüklemişler

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kimin vurduğu sorusu gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı son paylaşım ve Nisan 2020'de cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşi ünlü sunucu Ece Erken'e yönelik ağır mesajlar da Twitter'da tepki topladı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle evli olduğu dönemde beraber olmalarına ilişkin 'yuva yıktın' söylemleri Twitter'ı ikiye böldü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin son gelişmeler...