Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim öldürdü? Eşi Ece Erken perişan vurduktan sonra sürüklemişler
'Ece Erken'in eşi Şafak Yazıcıoğlu'nu kim öldürdü' sorusu sosyal medyada günün konusu haline geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son paylaşımı ve Alaattin Çakıcı ile olan fotoğrafı Twitter'da yeniden gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin korkunç detayları da ortaya çıktı. Ünlü avukatı vurduktan sonra yerde sürüklemişler.
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırıda kurşunlanarak öldürülmesinin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kimin vurduğu sorusu gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı son paylaşım ve Nisan 2020'de cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı ile fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşi ünlü sunucu Ece Erken'e yönelik ağır mesajlar da Twitter'da tepki topladı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle evli olduğu dönemde beraber olmalarına ilişkin 'yuva yıktın' söylemleri Twitter'ı ikiye böldü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıyla ilgili de detaylar ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin son gelişmeler...
Eski BJK yöneticisi, Ece Erken’in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdi. Şoförü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk müdahale yer alıyor. Görüntüleri izlemek için tıklayın
Cinayet anının detayları ortaya çıktı : Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eşi Ece Erken'in son durumunu arkadaşı Bircan Bali anlattı! Kimse ulaşamıyor : Ece Erken'in de bir dönem sunuculuk yaptığı Beyaz Tv'de yayınlanana magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sunucuları Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil, yakinen tanıdıkları Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin detayları masaya yatırdı. Bircan Bali, Ece Erken'in son durumuna ilişkin "Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.