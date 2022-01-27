Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü işte olay yerinden ilk görüntüler

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü olay yerinden ilk görüntüler… İstanbul Bakırköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği olay yeri görüntüleri ortaya çıktı.

Wski BJK yöneticisi, Ece Erken’in kocası ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de silahla vurularak hayatını kaybetti.

Görüntülerde, hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na uğradığı silahlı saldırı sonrası ilk müdahalenin yapıldığı görülüyor…

Edinilen bilgiye göre Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.