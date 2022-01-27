Ebru Şallı vefat eden oğlu 'Ponçiğim' dediği Pars için ilk kez konuştu! Gözyaşlarıyla anlattı

Ebru Şallı 2021 Nisan ayında kaybettiği ve 'Ponçiğim' diye seslendiği oğlu Pars için ilk kez açıklama yaptı. YouTube'dan yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan Ebru Şallı viral oldu.

Uzun yıllardır pilatesle uğraşan ve sonrasında kendi markasını çıkaran eksi manken Ebru Şallı, YouTube kanalında vefat eden oğlu Pars için ilk kez açıklama yaptı. Ebru Şallı takipçilerine içini döktüğü videosunda gözyaşlarını tutamadı.

YouTube kanalında günlük rutinlerini, tatilleri ve sağlıklı beslenme ile ilgili tüyolarından bahseden Şallı, son videosunda takipçilerine içini döktü. 2 yıl önce yaşadığı evlat acısından bahseden ünlü isim, kendisine yapılan haksızlıklara da değindi.

" Çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp, kötü cümleler kullanabiliyorsunuz?"

Ebru Şallı oğlunun vefatından sonra kendisine yapılan eleştirilere yönelik, "Bu durumu yaşayan tek kadın ben değilim. Tek anne ben değilim. Bunun şımarıklığını da yapmak istemiyorum. Ama insanların çok büyük konuştuğunu görüyorum. Çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp, kötü cümleler kullanabiliyorsunuz? Benim yaşadığım acıyı nasıl anlayabilirler? Anlama şansı var mı bir insanın? Yaşamadan anlayamaz ki! Empati yapabilir mi, bence yapamaz! 2,5 yıla yakın ben hastanede yaşadım. Orayı bir eğlence alanına çevirdim. Biz ilik nakline giderken 'ilik hediyesi', 'ilik eğlencesi' diye bir oyun çıkardım. İnanılmaz bir şeydi. Bütün aile sanki diş buğdayı gibi hediye aldı. Pars çok eğlendi. İnanılmaz şeyler yaşadık. Bunları yaşamış bir insan olarak yapılan yorumları çok korkusuz, acımasız buluyorum." dedi.