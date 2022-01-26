BIST 1.953
DOLAR 13,59
EURO 15,34
ALTIN 803,14
YEREL

Çocuğu iple bağladı çatıdaki karı temizletti! Yürekler ağza geldi

Küçükçekmece’de bir şahıs, iple bağladığı çocuğa karla kaplı çatıyı temizletti. Esenyurt'ta da vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kar temizliği için çatılara çıkarken, tehlikeli kar temizliği yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yaşanan olay tepki çekti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, çocukla çatıya çıktı. Daha sonra çatıdaki karı temizlemesi için çocuğun beline ip bağlayıp kenara doğru gönderdi. Çocuk ise beline bağlı iple çatı üzerindeki karı temizlemeye çalıştı. İpin kopmaması veya çocuğun kaymaması faciayı önlerken, çocuğun canının tehlikeye atıldığı anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.

Esenyurt’ta yine kar temizliği için çatıya çıkan vatandaşlar, önlem almadan biriken karları aşağı atmaya çalıştı. Tehlikeyi göze alarak çatıya çıkan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Vatandaşın tehlikeli kar temizliği kameralar tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece’de çocuğun iple bağlanarak temizlik yapma anını kaydeden Eyüp Akhan, “İşe gitmediğim için tatilim vardı, kahvaltıdan sonra sigara içmek için balkona çıktım. Balkona çıkmamla manzara ile karşılaştım. Çatıda yukarıdan çocuğun beline ip bağlamış ve onu aşağıya doğru sarkıtmış, kar temizliği yapıyordu. Olayın tehlikeli olduğunun farkına vardım, o yüzden çektim. Elinde bir faraş vardı, elinde iple çocuğu bağlamış, çocuk da yamaca doğru gelmiş kar temizliği yapıyor. Aşağıya düşme tehlikesi yüzde 90. İp her an kopabilirdi, çocuk aşağıya kayabilirdi” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kimse bunu beklemiyordu! A Para canlı yayınında sesi duyanlar şaştı kaldı
Kimse bunu beklemiyordu! A Para canlı yayınında sesi duyanlar şaştı kaldı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası!
FLASH TV Al Sana Haber'de Erkan Özerman'dan Kıvanç Tatlıtuğ bombası!
Kuryeler kontak kapatıp eylem yapmıştı! Trendyol'dan açıklama geldi: Aylık en az...
Kuryeler kontak kapatıp eylem yapmıştı! Trendyol'dan açıklama geldi: Aylık en az...
Survivor All Star 2022'de eski aşıklar Nisa ve Barış birbirine girdi: Sen onun seviyesine inme!
Survivor All Star 2022'de eski aşıklar Nisa ve Barış birbirine girdi: Sen onun seviyesine inme!
Fatih Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Fatih Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Ataşehir’de iş makinesi operatörünün feci ölümü! Buzların kırılmasıyla çukura düştü
Ataşehir’de iş makinesi operatörünün feci ölümü! Buzların kırılmasıyla çukura düştü
Montajlı videoyu izleyen Mustafa Sarıgül Röportaj Adam'ı evinden aldırdı: Sinirlerim bozuldu
Montajlı videoyu izleyen Mustafa Sarıgül Röportaj Adam'ı evinden aldırdı: Sinirlerim bozuldu
A Haber'de canlı yayın şoku! İstanbul'da karda kalan sürücünün yanıtı duyan muhabir neye uğradığını şaşırdı
A Haber'de canlı yayın şoku! İstanbul'da karda kalan sürücünün yanıtı duyan muhabir neye uğradığını şaşırdı
İstanbul'da nefes kesen kovalamacada suç makinesi yakalandı! Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı
İstanbul'da nefes kesen kovalamacada suç makinesi yakalandı! Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı