Ataşehir’de iş makinesi operatörünün feci ölümü! Buzların kırılmasıyla çukura düştü

İSTANBUL Ataşehir’de inşaat alanında bulunan ve üzeri buz tutan çukur üzerinde ilerleyen iş makinesi, buzların kırılması ile çukura düştü. İçerisi su dolu çukura düşen iş makinesinin operatörü çukurda kayboldu. 60 yaşındaki işçinin cansız bedeni arama çalışmaları sonucu çukurdan çıkarıldı.

Olay, Ataşehir’de Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokakta bulunan bir inşat alanında saat 09.00 sıralarında yaşandı. İnşaatta iş makinesiyle ilerleyen 60 yaşındaki Kadir Yaşar isimli işçi, çukur üzerinde tutan buzu fark etmeyerek buz üzerinde ilerledi. İş makinesinin ağırlığına dayanamayan buzların kırılmasıyla iş makinesi, içerisi su dolu çukura düştü. İnşaatta asansör boşluğu için kazılan çukura düşen iş makinesinin operatörü Yaşar, su içerisinde kayboldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaybolan Yaşar’ı bulmak için ekipler olay yerinde çalışma yürüttü. İş makinesi operatörü Kadir Yaşar’ın cansız bedeni arama çalışmaları sonucunda çukurdan çıkarıldı.

Kazanın yaşandığı alan ve işçiyi arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.