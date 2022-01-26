Montajlı videoyu izleyen Mustafa Sarıgül Röportaj Adam'ı evinden aldırdı: Sinirlerim bozuldu

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün paylaştığı videoya montaj yapan Röportaj Adam, Sarıgül'ün dikkatini çekti. Video sonrası ikili bir araya gelerek yeni videolar çekti.

Röportaj Adam ismiyle bilinen Mahsun Karaca, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün TikTok videolarına gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu. Videoya montaj yapan Röportaj Adam, Sarıgül'ün dikkatini çekti. Video sonrası ikili bir araya gelerek yeni videolar çekti. Röportaj Adam çektikleri videoyu "Evimden aldırdı. Kral tv izliyoruz." sözleriyle paylaştı. Röportaj Adam'ın videosuna takipçileri "En sevdiğim tiktok fenomeni..", "İttifak yapın oy verek", "Muazzam etkinlik", "Çıkamadım videodan", "Sinirlerim bozuldu" yorumlarını yazdı. İkilinin çektiği video sosyal medyaya büyük beğeni topladı.